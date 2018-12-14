Лукашенко объяснил, почему Порошенко отверг его предложение по Донбассу

Минск, 14 декабря. Президент Украины Петр Порошенко не поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов в Донбассе. Об этом заявил лидер Белоруссии.

На встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности Лукашенко заявил, что Минск готов контролировать российско-украинскую границу и сопровождать проведение выборов в Донбассе. Также белорусский лидер высказал мнение, что целесообразно рассмотреть вариант совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе. По словам Лукашенко, белорусская сторона готова разместить на своей территории технический пункт контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Лукашенко признался, что готов был «как пограничник стоять на той границе», так как, по его мнению, к нему «нормально» относятся и русские, и украинцы.

«Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский», — объяснил белорусский лидер.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. После государственного переворота на Украине Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. Конфликт в Донбассе пытаются урегулировать, в том числе на минской площадке. Уже было подписано несколько документов, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Тем не менее перестрелки между сторонами конфликта до сих пор продолжаются.