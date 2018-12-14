Плохое отношение к подругам жены разрушает брак — ученые

Москва, 14 декабря. Ученые выявили прямую взаимосвязь между отношением мужей к подругам своих жен и крепостью брака. Международная группа ученых установила, что негативное отношение мужчин к подругам своих жен может в конечном итоге привести к разводу.

Исследователи пришли к такому выводу, проанализировав 373 пар в течение 16 лет. Выяснилось, что 46% пар за это время успели распасться.

Причин, почему неодобрение подруг жены может привести к разводу, как полагают ученые несколько. Во-первых, женщины часто обсуждают с подругами семейные проблемы, что нередко приводит к ухудшению отношений с мужем. Во-вторых, критика подруг почти всегда ведет к ссорам и скандалам.

Кроме того, негативное восприятия подруг жены нередко приводит к переоценке отношений с супругой. Мужчины не понимают, как они могут хорошо относится к жене, когда у нее настолько неприятные подруги, пишет Planet Today.