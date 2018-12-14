Автоэксперт раскритиковал поправки к ПДД за «особое отношение» к велосипеду

Москва, 14 декабря. Внесенные в правила дорожного движения поправки, дающие ряд привилегий велосипедистам, вступают в силу в пятницу. По мнению автоэксперта Александра Холодова, в поправках несправедливо не учли другие виды транспорта. Он раскритиковал новые ПДД за «особое отношение» к велосипеду.

«Существует огромное количество видов транспорта: скейтборд, самокат, электросамокат. Но, тем не менее, этих видов транспорта у нас в ПДД нет, а вот к велосипеду какое-то особое отношение», — сказал Холодов.

Кроме того, ряд маневров, которые разрешают велосипедистам внесенные поправки, по мнению эксперта, небезопасны. В частности, к таким маневром он отнес разрешенный для велосипедистов поворот налево на Т-образном перекрестке. Поворачивать налево велосипедам можно будет в том случае, если налево разрешен поворот из правой полосы.

Как передает «Пятый канал», Холодов назвал велосипедистов самыми недисциплинированными участниками дорожного движения, заявив, что владельцы двухколесного транспорта нарушают ПДД чаще всех.

«Проезд по пешеходному переходу, не слезая с велосипеда, встречная, не встречная полоса — им все равно. Правила они нарушают больше всех», — сказал он.

Также поправки к ПДД позволяют велосипедистам ездить по всей ширине дороги и вводят знак «Велосипедная зона». В данной зоне движение машин со скоростью больше 20 километров в час будет запрещено, а пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте.