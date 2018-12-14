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Автоэксперт раскритиковал поправки к ПДД за «особое отношение» к велосипеду

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Автоэксперт раскритиковал поправки к ПДД за «особое отношение» к велосипеду

Москва, 14 декабря. Внесенные в правила дорожного движения поправки, дающие ряд привилегий велосипедистам, вступают в силу в пятницу. По мнению автоэксперта Александра Холодова, в поправках несправедливо не учли другие виды транспорта. Он раскритиковал новые ПДД за «особое отношение» к велосипеду.

«Существует огромное количество видов транспорта: скейтборд, самокат, электросамокат. Но, тем не менее, этих видов транспорта у нас в ПДД нет, а вот к велосипеду какое-то особое отношение», — сказал Холодов.

Кроме того, ряд маневров, которые разрешают велосипедистам внесенные поправки, по мнению эксперта, небезопасны. В частности, к таким маневром он отнес разрешенный для велосипедистов поворот налево на Т-образном перекрестке. Поворачивать налево велосипедам можно будет в том случае, если налево разрешен поворот из правой полосы.

Автоэксперт раскритиковал поправки к ПДД за «особое отношение» к велосипеду

Как передает «Пятый канал», Холодов назвал велосипедистов самыми недисциплинированными участниками дорожного движения, заявив, что владельцы двухколесного транспорта нарушают ПДД чаще всех.

«Проезд по пешеходному переходу, не слезая с велосипеда, встречная, не встречная полоса — им все равно. Правила они нарушают больше всех», — сказал он.

Также поправки к ПДД позволяют велосипедистам ездить по всей ширине дороги и вводят знак «Велосипедная зона». В данной зоне движение машин со скоростью больше 20 километров в час будет запрещено, а пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте.

Автор: Василий Котов
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