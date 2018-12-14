Сирия: зачем США перебрасывают курдов в «Ат-Танф»

С оккупированной США территории вокруг «Ат-Танфа» поступают интересные сообщения. Американцы перебрасывают курдский «спецназ» в районе лагеря для беженцев «Рукбан» и готовят там «операцию безопасности». В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Напомним, год назад США предлагали боевикам в «Ат-Танфе» переправиться в Джиср Эш-Шаддади в провинции Хасака, а курдам из «Демократических сил Сирии» — направить свои отряды в «Ат-Танф». Тогда и арабские, и курдские боевики отказались от такого рокировки.

Однако теперь, по свидетельству нескольких беженцев и бывших боевиков из группировки «Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо», бежавших из лагеря «Рукбан», американцы все-таки доставили на вертолетах вдоль иракской границы через Иорданию в Ат-Танф несколько десятков курдских боевиков, в основном из рядов так называемого спецназа и службы безопасности YPG «Асайиш». Есть основания полагать, что этот курдский отряд американцы используют для проведения операции в лагере «Рукбан».

На фоне обсуждения темы о направлении в «Рукбан» второго гуманитарного конвоя ООН, американцы тайно собираются навести там «порядок», чтобы конвой в сопровождении СМИ мог заехать в сам лагерь и сотрудники ООН могли бы распределить помощь среди беженцев, а не отдать ее боевикам, как это было в прошлый раз.

В «операции по безопасности» примут участие и подконтрольные США отряды боевиков. Их задачей будет нейтрализовать в лагере «Эр-Рукбан» ячейки ИГИЛ1 и криминальные группировки.

Однако в ходе этой операции американцы и командование «Джейш Магавир ат-Таура», «Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо» и других формирований боевиков хотят нанести удар по боевикам группировки «Ахрар Аль-Ашаир» и кланам, поддерживающим связи с Иорданией, так как считают их предателями, готовыми на переговоры с Дамаском. Основную работу по разоружению боевиков «Ахрар Аль-Ашаир» и физическому устранению их командиров будут выполнять курды, переодетые в арабских боевиков из «Джейш Магавир ат-Таура».

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Действительно, такая информация появляется в арабских СМИ. Но тут в первую очередь нужно говорить о том, что США, прикрывающие действия курдских вооруженных формирований и использующие их в своих целях, находятся в Сирии нелегитимно. Американская коалиция, которая должна была бороться с ИГИЛ (запрещено в РФ), в какой-то степени действительно боролась с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), а в какой-то — просто имитировала эту борьбу. Но главным для США было и остается продвижение своих интересов в Сирии», — объяснил эксперт.

Борис Долгов подчеркнул, что американцы действуют как силами своего спецназа, так и с помощью подконтрольных им формирований, часто устраняя неугодные группировки, а также их полевых командиров.

«Часть группировок в районе «Ат-Танфа» вела переговоры с правительством в Дамаске, и возможно, были достигнуты договоренности, позитивные с точки зрения урегулирования сирийского кризиса. Однако это не входит в планы американцев, что и объясняет использование курдских формирований для проведения военно-диверсионных операций. Можно говорить о том, что операции американцев в Сирии в районе «Ат-Танфа» имеют как локальные цели, например, незаконно удерживать под своим контролем определенную территорию, так и глобальные, то есть продвижение к власти в стране сил, лояльных американцам, сил, которые можно будет использовать в своих интересах в этом регионе», — уверен эксперт.

Возвращаясь к вопросу о последних событиях в «Рукбане», собеседник ФАН предположил, что американцы хотят показать себя как силу, проводящую гуманитарные операции, содействующую прохождению гуманитарного конвоя в лагерь, ситуация в котором близка к катастрофе.

«Цель — представить себя как якобы стабилизирующую силу, реализующую планы по улучшению ситуации и положения местного населения. Но это все прикрытие для тех истинных целей, о которых говорилось выше. После того, как СМИ сделают свое дело, покажут мировой общественности картинки якобы нормализации, продвижения гуманитарной помощи, американцы продолжат использовать подконтрольные им силы в своих интересах», — подытожил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.