Центробанк второй раз за год поднял ключевую ставку

Москва, 14 декабря. Центробанк РФ уже второй за год повысил ключевую ставку. Такое решение носит упреждающий характер, пояснили в регуляторе.

Согласно данным на официальном сайте ЦБ РФ, ключевая ставка увеличена 7,75%. В официальном релизе Центробанка говорится, что решение связано с необходимостью ограничить инфляционные риски.

Как отмечает «Газета.ру», накануне эксперты выразили опасение, что ЦБ РФ пойдет по самому негативному сценарию и сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, это могло укрепить доллар и способствовать его росту до 68 рублей.

Сегодня рубль уже начал укрепляться к доллару и евро на торгах Московской международной валютной биржи. По данным на сайте ММВБ, в 10.07 «американец» упал на 14 копеек до 66,5 рубля, а евро потерял 9,75 копейки к уровню 75, 57 рубля.