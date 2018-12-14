Сирия новости 14 декабря 16.30: САА отбила атаку «Тахрир аш-Шам» в Хаме, российские военные провели гуманитарную акцию в Алеппо

Сирия, 14 декабря. САА отбила атаку «Тахрир аш-Шам» в Хаме, российские военнослужащие провели гуманитарную акцию в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре продолжаются бои между ИГ1 и SDF за контроль над Хаджином. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атакует SDF в Хаджине.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала САА на севере Хамы.

Курды: заявляют об освобождении Хаджина от ИГ.

Провинция Алеппо

К западу от административного центра провинции Алеппо продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377). Ранее сообщалось, что исламисты нарушили установленный в регионе режим прекращения огня и спровоцировали ответные действия со стороны правительственных сил.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в Алеппо, пишет Twitter-канал (@RusEmbMalta).

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что в Хаджине продолжается противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». По данным Twitter-канала (@Greenslime_), боевики SDF захватили у ИГ территорию рынка и несколько зданий.

При этом сами курды заявляют, что им удалось полностью освободить город, сообщает источник в Twitter (@SyriaPost8). В это же время на ресурсах ИГИЛ1 появляются данные о новых атаках на позиции «демократических сил» в Хаджине, пишет Twitter-канал (@Terror_Monitor).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб не прекращаются столкновения между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА), передает военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Ранее джихадисты совершили несколько атак на расположения правительственных сил в этой части региона. В качестве ответных мер, САА начала вести обстрел позиций незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Хувейн и Сукейк. Информационное агентство Masar Press пишет также о перестрелках недалеко от населенного пункта Аль-Тах.

Провинция Хама

Боестолкновения между террористами и правительственными войсками САР не утихают на севере Хамы. Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AkhbarElHarb1), что террористы коалиции «Тахрир аш-Шам» снова атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в этой части региона.

В ответ на провокации джихадистов подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса войска Башара Асада открыли огонь по укрепрайонам радикалов в окрестностях населенных пунктов Мааркаба и Аль-Бувейда.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)