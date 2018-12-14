Праздничный стол — 2019: сколько стоит встретить Новый год в разных городах России

На дворе конец 2018 года, и предпраздничная лихорадка снова проникает во все сферы нашей жизни жителей России перед наступлением Нового 2019 года. Федеральное агентство новостей подсчитало, во сколько обойдется покупка главных атрибутов новогоднего стола жителям разных городов России.

Пользователи соцсетей выкладывают фотосессии с хэштэгом #новыйгод2019, а блогеры учат подписчиков приручать символ года, Желтого земляного Кабана, выпекая его из теста или рисуя на ногтях. Сотрудники МЧС проводят рейды по магазинам пиротехники, а госинспекторы национального парка «Земля леопарда» вводят усиленный режим охраны от браконьеров на время январских каникул.

Однако по уровню популярности в тестах СМИ, социальных сетях, всевозможных предпраздничных рейтингах и исследованиях все-таки лидирует вопрос о праздновании самого Нового года и подготовки застолья.

Оптовые поставщики фруктов под завязку загружают складские помещения мандаринами и ананасами, а эксперты учат выбирать качественное шампанское. И даже при вводе в строку поиска совсем будничной фразы «сколько стоит», красная икра в эти дни в списке всплывающих подсказок оказывается на почетном втором месте после десятого iPhone.

Среди всех поисковых запросов пользователей из России за прошедший месяц в сервисе статистики «Яндекс.Вордстат» вместе с «Новым годом» чаще всего были связаны «песни», «платье», «поздравления» и «рецепты».

Федеральное агентство новостей изучило данные Росстата о ценах на продовольственные товары за последний месяц и составило свой предпраздничный рейтинг. Мы отобрали 10 городов России, разных с точки зрения географического расположения, социально-экономического состояния, исторических и национальных особенностей, и сравнили, во сколько же обойдется их жителям праздничное застолье.

Сколько же стоит встретить Новый год? В нашу виртуальную праздничную «авоську» попали пять продуктов, которые традиционно появляются в блюдах, нарезаются кубиками и наливаются в фужеры под звуки «звенящей январской вьюги» и сетований Ипполита на гадкую заливную рыбу. ФАН проанализировало цены на отечественное шампанское, шоколадные конфеты, колбасу, сельдь и красную икру. Увы, генератор главного аромата праздника — мандарины — в подборке Федеральной службы государственной статистики отсутствует, в отличие от многих прочих фруктов.

Самой бюджетной покупкой в этом списке ожидаемо стала главная составляющая «селедки под шубой». Этот вид рыбы по всей стране стоит относительно одинаково, по крайней мере если сравнивать с другими пунктами в списке покупок. Примечательно, что в Магадане, ближайшем из десяти перечисленных городов к основным промысловым регионам, сельдь стоит дороже всего — 286,36 рублей за килограмм. А самая низкая цена — в Грозном: 178,47 рублей.

Диапазон цен на другой традиционно «салатный» продукт, колбасу, достигает почти 300 рублей. Ингредиент салата оливье, главного праздничного блюда, по мнению 51% респондентов опроса ВЦИОМ об объединяющих нацию факторах, стоит в анализируемых городах в среднем 399 рублей за килограмм. При этом самую дешевую колбасу — по 298,55 рублей — продают в Краснодаре, а самую дорогую — по 571,4 рублей — в Москве.

Впрочем, среди товарных категорий списка ФАН есть еще более разнящиеся по ценам продукты. Разрыв между самыми дешевыми и самыми дорогими в списке шоколадными конфетами составляет почти 400 рублей. Идеальным городом для сладкоежек стала столица Чечни, затратнее всего составлять сладкие новогодние подарки в Санкт-Петербурге.

Шампанское отчасти нарушает чистоту эксперимента в подсчете общей стоимости праздничной продуктовой корзины, так как в Грозном, как и в официальной статистике цен по этому городу, оно отсутствует. В Чеченской Республике продажа алкоголя запрещена. В тех городах, где есть куда окунуть догорающую бумажку с загаданным под бой курантов желанием, этот напиток стоит в среднем около 300 рублей за бутылку.

Самый дорогой и поэтому, возможно, самый новогодний товар в списке — красная икра: многие семьи балуют себя этим деликатесом только раз в году, в ночь с 31 декабря на 1 января. Двухсотграммовая баночка икры лососевых рыб в столице Еврейской автономной области Биробиджане стоит 609,6 рублей, в Новом Уренгое — 937,6 рублей, а в Симферополе — 1100,54 рублей. Разница цен между самой дорогой и самой дешевой в списке красной икрой составила более 500 рублей.

Подобьем общую стоимость праздничного стола в разных городах России.

Самый доступный по общей стоимости продуктов новогодний стол можно накрыть в Грозном, что вполне объяснимо: в продуктовой корзине этого региона — на один продукт меньше, чем во всех остальных: за новогодний стол без шампанского здесь придется отдать 1970,8 рублей. Из регионов с полным набором продуктов в продаже самым доступным оказался Биробиджан: банка икры, по килограмму рыбы, колбасы и конфет плюс бутылка шампанского здесь обойдутся в 2056,96 рублей. Закупать продукты к Новому году относительно выгодно также в Великом Новгороде и Краснодаре.

Самый дорогой новогодний стол вполне предсказуемо оказался в Москве — тут общая стоимость составила 2788,92 рубля. При этом отрыв от северной столицы с чуть более экономным праздничным шопингом — чуть больше 10 рублей.

В городе нефтяников Новый Уренгой и столице Крыма Симферополе при подготовке к застолью можно сэкономить в среднем около 200 рублей, по сравнению со столицами, но на фоне остальных городов здесь тоже недешево.

Средняя стоимость шампанского, банки красной икры, сельди, колбасы и конфет во всех десяти проанализированных городах оказалась 2357 рублей.

Ранее исследовательское агентство Deloitte опубликовало данные о том, что, в общей сумме, россияне потратят на празднование Нового года в среднем 16,9 тысяч рублей. По расчетам специалистов, 47% расходов уйдет на то, чтобы накрыть новогодний стол, — это самая большая статья затрат. В Deloitte отметили, что этот показатель остается в пределах 16—17 тысяч рублей уже шестой год подряд.

С наступающим Новым годом, друзья!