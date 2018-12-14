Эксперты составили топ-10 самых худших паролей 2018 года

Москва, 14 декабря. Эксперты компании SplashData обнародовали топ-10 худших паролей 2018 года. Бессменным лидером вот уже пятый год подряд остается комбинация «123456».

Второе место досталось слову «пароль» (password). В тройке лидеров также оказался пароль «123456789».

В первую пятерку попалии числовые наборы «12345678», «12345»,«111111». На шестом месте - комбинация «1234567». Пользуются популярностью слова sunshine, qwerty и iloveyou. Новичками в топе стали слова princess, donald и charlie.

В SplashData пояснили, что рейтинг эксперты составляли на основе информации, которые оказывалась в открытом доступе после слива хакерами различных баз данных.