«Белорусы подавились бы купюрами»: Лукашенко назвал чепухой заявления о том, что Москва Минск «кормит»

Минск, 14 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал чепухой заявления о том, что «Москва Минск кормит». Он заявил, что Белоруссия исправно платит за обслуживание кредитов, предоставленных Россией.

«Когда я это [домыслы об огромных объемах помощи. — Прим. ФАН] читаю, думаю: если бы 100 миллиардов, то белорусы подавились бы просто от такого огромного количества купюр, которые поступили в иностранной валюте от братского нашего государства. Полная чепуха», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что не реагирует на «слова заблудших о том, что Москва дала Минску очередной кредит». Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным. Речь на переговорах лидеров двух стран пойдет, в частности, о новом витке гонки вооружений, а также противодействии экстремизму.