«В ванной Белого дома произошла путаница»: американцы высмеяли новую прическу Мелании Трамп

Вашингтон, 14 декабря. Американцы высмеяли супругу президента США Дональда Трампа Меланию, появившуюся на публике с новым цветом волос.

В новом образе с более светлым цветом волос она предстала в студии телеканала Fox News, где дала интервью ведущему Шону Хэннити. Видеозапись беседы была выложена в Сеть и вызвала бурное обсуждение в Сети.

Как отмечает USA Today, на кадрах выложенного в сеть интервью с ведущим Fox News Шоном Хэннити видно, что волосы первой леди страны стали более светлого оттенка. Пользователи Twitter тут же бросились критиковать ее новый внешний вид.

«Благодаря цвету волос Дональд и Мелания теперь очень похожи», «Возможно, в то утро в ванной Белого дома произошла путаница», «Мелания, красить волосы в ванной комнате Белого дома не совсем хорошая затея», — посмеялись американцы в Twitter.

Некоторые юзеры предположили, что Мелания зачем-то надела парик.

«Зачем она носит парик?», «Это же парик, правда?» — удивились микроблогеры.

Отметим, что супруга президента США уже не в первый раз оказывается в центре скандала из-за своего внешнего вида. Так, в октябре этого года она умудрилась надеть колониальный шлем во время своего африканского турне в Кении. Как поясняет USA Today, этот головной убор у многих ассоциациируется с эксплуатацией африканцев. Высказывались мнения, что шлем давно превратился в символ европейского колониализма.