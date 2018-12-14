Это оружие опасно для ВСУ: эксперт отреагировал на планы Киева создать новые ракеты

Киев якобы работает над созданием новых оперативно-тактических ракет, заявил глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров. По его словам, ведется разработка «новых зенитных комплексов, оперативно-тактических ракет, противокорабельных комплексов».

«Постепенно мы превращаемся в совсем другую силу. Шаг за шагом мы становимся сильнее», — сказал украинский чиновник.

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отреагировал на планы Киева создать новые ракеты. Он рассказал, что спектр вооружений, которые производит Украина, начиная от миномета «Молот», — это не самое сложное оружие.

«Но даже в этом случае он взрывался и калечил собственных солдат. Танк «Оплот» же вообще пришлось вернуть из одной страны ввиду большого количества недоработок, хотя заводы в Харькове в свое время были приличными. Что касается тактических ракет и зенитно-ракетных комплексов, то в принципе все разработки велись в России», — говорит военный аналитик.

Если говорить о судостроении, то большая часть разработок всегда велась в России. Николаевские заводы работали над корпусом, а вся начинка и артиллерийские вооружения изготавливались в России.

«По сути, все конструкторские бюро находятся именно у нас. Это и «Алмаз-Антей», и тому подобные вещи. Все, что они демонстрируют… Я не хочу сказать, что это муляжи, это слегка модернизированные старые образцы советского вооружения, которое им досталось в момент распада Советского Союза. Это было современное оружие, сейчас они пытаются все это модернизировать», — продолжает собеседник агентства.

По словам военного эксперта, существует конечный этап модернизации, после которого необходим прорыв — возникает нужда создавать новые образцы. По этому пути сейчас идет Российская Федерация и перевооружает свою армию.

«Это касается всех видов вооруженных сил: и ВКС, и флота, и ПВО. Что касается Украины, на мой взгляд, это не более чем бравада, как с тем «бронекатером», который оказался вовсе не бронекатером, потому что его спокойно прошила болванка с нашего сторожевого пограничного корабля. Также это очередной денежный откат из оборонного бюджета. Если рассматривать размеры бюджетов стран СНГ, я думаю, Украина сегодня вышла на второе место после Российской Федерации», — подчеркивает Василий Дандыкин.

Белоруссия, в отличие от той же Украины, успешно развивает свою оборонную промышленность: например, совместно с Китаем была разработана РСЗО «Полонез». Украинское же оружие опасно для самих ВСУ.