Верующие под угрозой уничтожения Киевом: Милонов призвал россиян помочь православным украинцам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал обращение к религиозным и государственным деятелям и руководителям международных организаций с просьбой защитить епископат, духовенство и верующих Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата.

Он подготовил послание предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю Всемирного совета церквей Олафу Фюксе Твейту, главе Англиканского сообщества архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генсеку ООН Антониу Гуттеришу, французскому президенту Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, поскольку они являются руководителями государств «Нормандской четверки».

«В посланиях… святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил их внимание на массовые случаи нарушений прав и свобод иерархов, духовенства и верующих Украинской православной церкви», — сообщили в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов, комментируя Федеральному агентству новостей обращение патриарха Кирилла к религиозным и государственным деятелям, подчеркнул, что «есть вероятность, что США и туда достанут» — поскольку некоторые из этих организаций зависят от решений Вашингтона.

«В той или иной степени влияние США на некоторые из этих структур достаточно велико, да и к тому же ни одна из них не является «автором» глубокого церковного кризиса на Украине. То, что делают с УПЦ, — вопрос не о церкви, а о политике. Это планомерная антироссийская политика Петра Порошенко. Конечно, это правильно, что патриарх Кирилл обратился с просьбой к международному сообществу», — отметил депутат, добавив, что поддерживает решение патриарха.

Парламентарий, кроме того, предположил, что с аналогичным призывом о помощи РПЦ должна обратиться ко всем жителям России, поскольку большинство граждан неравнодушны к тому, что происходит с православными в Киеве.

Милонов разъяснил, что в послании к россиянам патриарх мог бы объяснить всем, как помочь Украине, которая страдает от церковного раскола, а также предостеречь верующих, дав понять, на что стоит обратить усиленное внимание.

«Мы все, находясь в России, смотрим как на вторую Сербию на все то, что происходит с церковью на Украине: как будто черные вороны летают над украинскими территориями, и трагедии не миновать. Думаю, что нужно еще обратиться и к россиянам, чтобы мы смогли помочь нашему братскому народу, а также помешать провокаторам, которые сейчас готовы идти жечь церкви и атаковать верующих. Украинские верующие — под угрозой реального уничтожения, поскольку власти в Киеве не идут навстречу церкви. Иностранцы наши церкви защищать не будут, нужна поддержка соотечественников», — считает Милонов.

Напомнив о многочисленных «беседах» СБУ со священнослужителями УПЦ, Милонов заявил, что Киев устраивает произвол в церквях по указке западных советников.

«Украинские власти даже и властями-то назвать нельзя, это марионетки в руках Запада, они не обладают собственной волей. Руководство страны напоминает дедушек-полицаев, которые повсюду ходили и сдавали своих же товарищей врагам. Это политика предателей, она разрушает истинные православные устои», — заявил депутат.

Напомним, киевские власти и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить от Константинополя томос об автокефалии — однако томос, по условиям, выдвинутым Фанаром, может получить только предстоятель «объединенной украинской поместной церкви», которого должны выбрать на запланированном на 15 декабря «объединительном соборе» православных церквей на Украине. При этом представители канонической Украинской православной церкви объявили, что не будут участвовать в этом мероприятии.