«Полная отмороженность и священное безумие»: СМИ высмеяли мечты Навального о событиях как в Париже

Москва, 14 декабря. Блогер Алексей Навальный заявил, что хотел бы, чтобы в России произошли акции, подобные тем, что устроили так называемые «желтые жилеты» в Париже. Журналист Григорий Игнатов заметил, что заявление смелое, но глупое.

Навальный не упустил случая возможности пропиариться на событиях в Париже, где проходят протесты «желтых жилетов».

«Да, Владимир Путин, мы хотим как в Париже», — назвал блогер свой новый ролик в Сети.

Журналисты обратили внимание, что для таких заявлений у человека должны быть «полная отмороженность и своего рода «священное безумие». Они обратили внимание, что в результате этих акций была сожжена масса автомобилей, музеи и магазины были разрушены, 1,5 тысячи человек оказались задержаны, больше сотни ранены, а еще несколько и вовсе погибли. Навальному напомнили, что протесты в Париже стали самыми крупными за 50 лет – с «красного мая» 1968 года.

Игнатов заметил, что блогер готов ради достижения своих целей «погрузить собственную столицу в хаос, разгром и мародерство».

«Смело, черт побери! — саркастично отмечает он. — Глупо, но смело».

Журналист отмечает, что блогер мечтает вывести россиян — а в основном ряды его сторонников состоят из школьников — на улицы Москвы из-за любого, даже самого незначительного, решения властей страны, которое бы могло вызвать недовольство населения. Игнатов напомнил, что даже некоторые украинцы, глядя на последствия Майдана, отмечали, что игра не стоила свеч.

«Так, глядишь, через пару лет от бурной борьбы за свои права от Москвы только руины останутся, — предполагает автор статьи в «Журналисткой правде». — Но ничего – ведь Питер еще остается! Громить – не перегромить! Ничего страшного же!».

Желания Навального СМИ приравняли к терроризму, к боевикам, которые требуют выполнения своих требований и берут заложников.