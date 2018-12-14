Минздрав хочет урезать «алкогольные» права граждан: медики в восторге, юристы осторожничают

Министерство здравоохранения России заявило о начале подготовки законопроекта об увеличении до 21 года минимального возраста для покупки алкоголя. Как объяснили в пресс-службе Минздрава, это связано с тем, что «в молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение, в том числе на формы употребления алкоголя в будущем».

«Именно поэтому предлагается увеличение минимального возраста продажи крепкой алкогольной продукции (с которой, как свидетельствуют эксперты, связаны наибольшие риски) до 21 года», — заявляет по этому поводу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

С этой точкой зрения полностью согласен первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Как отметил парламентарий в комментарии Федеральному агентству новостей, такая норма действует в некоторых государствах (не считая мусульманских стран, где алкоголь вообще запрещен и к продаже, и к употреблению). Для нас примером тут могут быть Казахстан и Соединенные Штаты, где алкоголь продают только лицам, достигшим 21 года, отметил Онищенко. В этом вопросе нам очень даже стоит поучиться американскому опыту, считает первый зампред комитета Госдумы.

«Дело в том, что метаболизм в молодом возрасте кардинально отличается от метаболизма лиц, достигших хотя бы 21 года, — отмечает Онищенко. — Молодые люди, подростки — а по своему физическому развитию юноши и девушки 18-20 лет фактически еще подростки — по всем показателям крайне уязвимы перед алкоголем».

По словам Геннадия Онищенко, ученые выяснили — чем позже человек начинает регулярно употреблять алкоголь, тем меньше вероятность, что у него разовьется алкоголизм, и тем легче будут последствия употребления алкоголя вообще.

«Так что считаю предложение Минздрава вполне оправданным и полезным для сбережения здоровья нации», — отметил парламентарий.

Но если медики в восторге от идеи уменьшить алкоголизацию населения нашей страны, то юристы осторожничают: пока непонятно, как инициатива Минздрава будет оформлена законодательно. Тут могут возникнуть вопросы, главный из которых: как это решение согласуется с Конституцией Российской Федерацией, в которой прямо прописано следующее:

«Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств».

Не является ли попытка Минздрава урезать «алкогольные» права граждан ущемлением прав граждан по этим самым «другим обстоятельствам»? Что получается: человек, достигший совершеннолетия, а оно в нашей стране наступает, как известно, с 18 лет, оказывается ущемленным в своем праве совершать вполне законные сделки купли-продажи вполне легального товара, коим является алкоголь.

«Да, с конституцией это пока не очень «бьется», — согласился с мнением корреспондента ФАН адвокат Артем Баконин. — Но тут есть очень важная морально-этическая сторона: возраст начала употребления алкогольных напитков очень сильно снижается, и государство вполне законно пытается эту проблему как-то решить».

Впрочем, пока еще никто не видел мотивировочной части законопроекта, отметил собеседник ФАН.

«Мы пока не знаем, как будет выглядеть этот закон, но я уверен, что юристы тщательно проработают все вопросы», — отметил он.

В качестве примера Баконин привел Чеченскую республику, где решением местных властей алкоголь полностью запрещен к продаже, а также нормы, например, Санкт-Петербурга, где алкогольные напитки не продают с 22.00 до 11.00.