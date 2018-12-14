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Памятник архитектуры потушили в Тюмени: опубликовано видео с последствиями пожара

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Памятник архитектуры потушили в Тюмени: опубликовано видео с последствиями пожара

Тюмень, 14 декабря. В здании, признанном памятником архитектуры, на улице Володарского в Тюмени произошел пожар, видео последствий пожара оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Пожарные ликвидировали огонь в двухэтажном здании. Отмечается, что сильно пострадала крыша памятника архитектуры. Весь квартал оцеплен, чувствуется резкий запах гари, на месте дежурят оперативные службы.

На кадрах можно увидеть выбитые стекла, покосившиеся ставни окон. Информации о пострадавших нет.

Автор: Ирина Селезнева
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