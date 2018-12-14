Политика двойных стандартов: зачем Instagram заблокировал страницу губернатора Приморского края

Социальная сеть Instagram заблокировала страницу временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Олега Кожемяко, об этом российский политик сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Сегодня ночью была заблокирована моя страница в Instagram. Высока вероятность, что это стало следствием интернет-атаки. Специалисты сейчас разбираются», — говорится в тексте сообщения Олега Кожемяко.

По его словам, эти действия — абсолютно бессмысленная попытка помешать его работе и общению с жителями Приморского края. Глава региона дал обещание, что аккаунт в Instagram будет восстановлен. Кроме того, он отметил, что страницы в остальных социальных сетях работают.

Профиль Олега Кожемяко в социальной сети Instagram насчитывает приблизительно 25 тысяч подписчиков.

Цензура в социальных сетях

Эксперт в области СМИ и социальных сетей Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН отметила, что все заявления представителей западных социальных сетей себя не оправдывают. Слова о соблюдении свободы слова, тайны переписки — все оказывается лишь ширмой для преследования своих интересов. Социальные сети были и остаются инструментом распространения «нужной» информации в политическом сегменте для Запада. Решение касательно назначения «нужности» западные сети полностью оставляют за собой.

«Все, что хоть малейшим образом выходит за это понимание, подвергается блокировке. Вновь проводится политика двойных стандартов, которая полностью присуща нашим заокеанским партнерам. Бороться с этим как-либо бесполезно. Так как, во-первых, нельзя переубедить убежденного, а они полностью уверены в своей правоте. Во-вторых, полноправными хозяевами социальных сетей Facebook и Instagram являются США. И тут делай что хочешь, но решение за ними. Максимум, что в этой ситуации можно сделать, — обличать с последующим широким резонансом. Исключить цензуру — не исключит, но на время приостановить сможет», — добавила Наталия Елисеева.

Независимый аналитик Иван Аркатов прокомментировал ФАН блокировку аккаунта губернатора Приморского края Олега Кожемяко. По его словам, западные социальные сети, в частности Instagram и Facebook, занимаются откровенной цензурой.

«Мало того, что американские социальные сети не хотят исполнять российское законодательство в области хранения личных данных граждан Российской Федерации, так еще и занимаются откровенной политической цензурой. Вообще, действиям Instagram необходимо дать правовую оценку. На это нужно обратить внимание общественности, оказать давление на администрацию портала. Иначе блокировки по таким случаям будут продолжаться», — заключил Иван Аркатов.

Отметим, что это уже далеко не первый раз, когда социальная сеть Instagram блокирует аккаунты известных российских политиков. Например, можно вспомнить главу Чечни Рамзана Кадырова, чей аккаунт в Instagram был заблокирован. По его словам, это произошло из-за американской молодежи, у которой он пользуется огромным интересом.