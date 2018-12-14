Пора успокоиться: в Совфеде ответили на обвинение Киева в «подготовке к третьей мировой войне»

Россия готовится к третьей мировой войне. Первым делом она намерена захватить Украину, а потом — Польшу и Прибалтику. С таким обвинением выступил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров.

Выступая на пресс-конференции, посвященной угрозам, якобы исходящим от Москвы, представитель СНБО Украины заметил, что «перевооружения крупных государств, в частности РФ, запланированы на 2023−2025 годы», а спустя шесть лет, а то и раньше, может начаться глобальный конфликт.

По словам Петрова, в этом конфликте Украина для России станет лишь переходным пунктом, который позволит ей начать широкомасштабное наступление на Запад.

«Россия — страшная сила, но она угрожает не только Украине, она пойдет через Белоруссию на страны Балтии и Польшу», — уверен украинский чиновник.

Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя Федеральному агентству новостей эти слова представителя СНБО Украины, вспомнил пословицу: «На зеркало не пеняй, коли рожа крива».

«Все действия Украины, которой руководит Вашингтон, направлены на разжигание серьезного международного конфликта. Россия тут ни при чем. Нас активно провоцируют, но мы придерживаемся здравого смысла, потому что война нам не нужна, мы понимаем, что это будет катастрофа вселенского масштаба. И если украинский чиновник действительно выступает за мир, боится развязывания войны в Европе, то ему нужно призвать Киев остановиться. Порошенко и его команде пора успокоиться, перестать делать воинственные заявления, иначе пророчества Петрова все-таки сбудутся», — сказал сенатор от Крыма.

Сергей Цеков напомнил, что Россия на протяжении всей своей истории всегда была страной-защитницей и всегда только оборонялась. Парламентарий подчеркнул, что все обвинения Киева в адрес Москвы беспочвенны.