Сирия: переговоры в астанинском формате получили признание СБ ООН

Астана, 14 декабря. Переговоры по сирийскому урегулированию в астанинском формате получили признание членов Совета безопасности ООН, сообщает пресс-служба МИД Казахстана. Астана поддержала резолюцию о продлении оказания трансграничной гуманитарной помощи САР.

Отмечается, что в СБ ООН высоко оценили усилия международного сообщества по урегулированию сирийского кризиса, в том числе в рамках астанинского процесса.

«В тексте принятой резолюции отмечено, что астанинский формат переговоров вносит серьезный вклад в дело скорейшего освобождения произвольно задержанных лиц, особенно женщин и детей, а также передачи тел и идентификации пропавших без вести людей», — говорится в сообщении МИД РК.

Согласно принятому документу, Совет безопасности ООН потребовал, чтобы все стороны конфликта в Сирии предоставляли беспрепятственный и стабильный доступ на территорию страны гуманитарным конвоям ООН и ее партнеров-исполнителей. Отмечается, что доступ необходимо предоставить во все регионы страны и тем гумконвоям, в которых находятся медицинские препараты, лекарства и хирургические принадлежности.

Напомним, в ноябре состоялась очередная встреча в рамках астанинского формата. Следующий этап переговоров запланирован на февраль 2019 года. Переговоры в Астане признаны самой эффективной площадкой по вопросам урегулирования конфликта в Сирии.