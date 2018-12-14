Россию не устроили объяснения Японии в связи с размещением системы ПРО США — МИД РФ

Москва, 14 декабря. Российские власти не удовлетворены объяснениями японской стороны в связи с размещением на своей территории американских комплексов ПРО Aegis Ashore. Об этом в пятницу заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Японские объяснения нас не могут удовлетворить, потому что на самом деле речь идет не об укреплении обороноспособности Японии, а об упорно продолжающемся одностороннем наращивании американского глобального противоракетного потенциала», — отметил дипломат.

Ермаков подчеркнул, что комплексы Aegis Ashore имеют универсальные установки, позволяющие запускать ракеты «Томагавк». Иными словами, данные комплексы ПРО подходят как для обороны, так и для атаки. В Москве полагают, что размещение этого оружия в Японии направлено против России и Китая, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее Япония заявила о развертывании элементов американской системы ПРО. В Токио объяснили, что комплексы Aegis Ashore будут полностью автономны от США, а управлять ими станут японские военные. Российские власти неоднократно обвиняли США в нарушении Договора о запрете ракет малой и средней дальности, обращая внимание на универсальные пусковые установки американских ПРО.