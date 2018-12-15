Сирия: в провинции Алеппо восстанавливается производство текстиля — видео ФАН

Дамаск, 15 декабря. Текстильная промышленность постепенно восстанавливает свою работу в сирийской провинции Алеппо. Более 500 фабрик, расположенных в городе Шейх Наджар, уже начали свою работу. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

После восстановления безопасности на территории провинции Алеппо, которая долгое время находилась в оккупации террористических группировок, промышленники начали возвращаться на свои рабочие объекты. Несмотря на многочисленные трудности, связанные в первую очередь с разрушенной инфраструктурой, в регионе постепенно восстановилось производство. В данный момент местные производители ищут возможности экспорта товара на зарубежные рынки. Это сложная задача, поскольку многие западные страны запретили экспорт из Сирийской Арабской Республики. Как правило, сейчас весь товар едет в другие провинции республики, те, которые совсем недавно были освобождены от незаконных вооруженных группировок. Стоимость товаров оставляют минимальной, ведь у людей, которые долгое время жили под гнетом террористов, практически не осталось денег: работать было негде, урожай не собирался, большая часть торговых точек просто вымерла.

Улицы города Шейх Наджар вновь ожили: по дорогам ездят многочисленные грузовики и автомобили, нагруженные разными видами тканей и пряжи. Текстильная промышленность поможет провинции выйти из затяжного экономического кризиса и окажет значительную поддержку народному хозяйству.

Сейчас в Сирии продолжается промышленный бум. Один за другим в республике открываются новые фабрики и заводы, сельскохозяйственные угодья проносят новый урожай, первый после начала боевых действий. По всей территории страны продолжается активное восстановление разрушенной террористическими группировками инфраструктуры.