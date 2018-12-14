В России могут поднять цены на шампанское

Москва, 14 декабря. Цены на шампанское в российских магазинах могут подняться. Производители напитка просят Минфин поднять минимальную стоимость бутылки объемом 0,75 литра почти на 25% — до 202 рублей.

Необходимость такой меры производители объяснили ростом стоимости сырья и повышением НДС до 20%. Соответствующие расчеты Ассоциация производителей игристых вин уже направила в ведомство.

Министерство финансов совместно с заинтересованными ведомствами в настоящее время рассматривает вопрос об изменении минимальной стоимости игристого вина, конкретных решений пока не принято.

В последний раз минимальный размер цены на шампанское в России был установлен в 2016 году. Несмотря на то, что цены на другую алкогольную продукцию в 2017 году корректировались, ценовая политика в отношении игристых вин не пересматривалась.

При этом в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя считают, что наиболее реалистичной ценой для шампанского является 180 рублей за бутылку, передает газета «Известия».

«Когда в 2016 году в отрасли вводили минимум в 164 рубля, все понимали, что это высокая оценка. Как раз в 2017 году она стала реальной», — объяснил глава Центра Вадим Дробиз.

Он отметил, что шампанское не должно быть слишком доступным по цене, однако, как напомнил эксперт, на рынке существует и более дешевая алкогольная продукция. Он также отметил, что изначально минимальная розничная цена вводилась для того, чтобы провести границу между легальными и фальсифицированными напитками.

Ранее Минздрав РФ предложил поднять минимальный возраст, с которого россияне могут приобретать алкогольные напитки, до 21 года. Соответствующий законопроект уже разработали в министерстве, он может вступить в силу с января 2020 года.