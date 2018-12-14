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Песков прокомментировал возможность встречи Путина с новыми главами регионов РФ

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Песков прокомментировал возможность встречи Путина с новыми главами регионов РФ

Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президента РФ Владимира Путина с новыми главами российских регионов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли такие встречи до конца 2018 года, Песков отметил, что пока график главы государства не определен.

«Пока график плавающий, много якорных дат и событий, вокруг них пока график еще формируется, поэтому не могу точно ответить», — сказал он.

Ранее Песков прокомментировал планирующуюся встречу Путина с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в связи с инцидентом в Керченском проливе. Он подчеркнул, что встреча важна в равной степени как для Москвы, так и для Вашингтона.

Автор: Анна Клименко
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