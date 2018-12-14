Сирия: Россия и Турция обсудили стабилизацию обстановки в Идлибе

Баку, 14 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу стабилизацию обстановки в сирийском Идлибе и возвращение беженцев. Встреча дипломатов состоялась в Баку, сообщает МИД России.

«Значительное место в ходе переговоров было отведено сирийскому политурегулированию, в частности ходу выполнения Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб», — говорится в сообщении.

Отметим, что главы МИД также обсудили встречу по Сирии, которая состоялась в Астане 28-29 ноября, вопрос формирования сирийского конституционного комитета и гуманитарнцую помощь жителям арабской республики.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону, которая будет отделять сирийские правительственные силы и вооруженные формирования оппозиции. Россия и Турция подписали меморандум о стабилизации обстановки в этом регионе.

В настоящее время территория сирийской провинции Идлиб практически не контролируется правительственными войсками республики. В этом районе находятся боевики вооруженной оппозиции и представители террористических группировок, которые периодически нападают на позиции сирийской армии.