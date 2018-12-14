«Никакой секретности»: Песков объяснил неполную стенограмму на встрече СПЧ

Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на встрече президента России Владимира Путина с Советом по правам человека и развития гражданского общества транслировалась неполная стенограмма, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у Пескова, почему на встрече Путина с представителями СПЧ была доступна не вся стенограмма. СМИ предположили, что, возможно, ее часть была специально скрыта, и поинтересовались, будет ли она опубликована.

«Это очень просто, — отозвался пресс-секретарь президента. — Дело в том, что работа на совете затянулась, и каналы просто не могли транслировать все напрямую. Поэтому было решено, что, как только каналы прекращают свою трансляцию, соответственно, прекратил трансляцию и пресс-центр. Поэтому и произошло разделение на открытую и закрытую части. То, что было в прямой трансляции, мы расшифровали и опубликовали. Что касается закрытой части, то там нет никакой секретности. Но поскольку этого не было в эфире, мы не стали это и публиковать».

Представитель Кремля добавил, что, если есть интерес к неопубликованной части стенограммы, то она будет обнародована. Песков подчеркнул, что «здесь нет никакой проблемы».