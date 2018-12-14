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Песков отреагировал на жесткое заявление Леонтьева о главе Хакасии

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Песков отреагировал на жесткое заявление Леонтьева о главе Хакасии

Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента «Роснефти» Михаила Леонтьев о главе Хакасии, передает корреспондент ФАН.

«Не думаю, что это предварительные заявления в адрес главы региона, но существуют, скажем так, определенные методы урегулирования таких споров, если претензии появляются», — добавил он.

Напомним, отрицательную оценку Валентина Коновалова (глава Хакасии. - Прим. ФАН) Леонтьев высказал накануне в эфире KP.RU. Он назвал его «юристом местной коммунистической газетки» и «маленьким совсем по возрасту»  Коновалову 31 год.— Прим. ФАН).

Автор: Игорь Федоров
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