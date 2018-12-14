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Кремль убежден, что встреча Путина и Трампа по украинским кораблям важна для Вашингтона и Москвы

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Кремль убежден, что встреча Путина и Трампа по украинским кораблям важна для Вашингтона и Москвы

Москва, 14 декабря. Кремль убежден, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в равной степени необходима для Москвы и Вашингтона, заявил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом он сообщил, комментируя слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что встреча глав государств якобы не будет возможна до тех пор, пока украинских моряков не освободят.

«Мы по-прежнему убеждены что эта встреча необходима в равной степени как для Москвы, так и для Вашингтона», — сказал Песков, отвечая на вопрос украинского агентства УНИАН.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин готов к проведению двусторонней встречи на высшем уровне, а также к иным встречам для обсуждения всех вопросов, касающихся РФ и США, в том числе стратегической безопасности.

Кремль убежден, что встреча Путина и Трампа по украинским кораблям важна для Вашингтона и Москвы

При этом Песков обратил внимание, что позиция США по инциденту в Керченском проливе не может быть основанием для решений в рамках судебного разбирательства и следствия в отношении нарушителей границ РФ.

Он уточнил, что переговоры Путина и Трампа важны для международной стабильности, и три украинских корабля стали помехой для встречи. Несмотря на это, подчеркнул пресс-секретарь, судьбу украинских моряков решат следствие и суд.

Три украинских военных корабля 25 ноября нарушили российскую границу в Черном море и взяли курс на Керченский пролив. На предупреждения и требования погранслужбы РФ украинские моряки не реагировали. Чтобы задержать суда, российские пограничники были вынуждены применить специальные меры.

При этом, как отмечал Песков, они действовали в соответствии с планом по прикрытию госграницы и не нарушали норм международного законодательства. Инцидент в Керченском проливе Москва считает провокацией со стороны Киева.

Автор: Анна Клименко
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