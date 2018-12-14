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В Кремле прокомментировали сделку Бутиной со следствием США

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В Кремле прокомментировали сделку Бутиной со следствием США

Москва, 13 декабря. Обвинения в адрес задержанной в США россиянки Марии Бутиной являются несостоятельными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о сделке Бутиной со следствием, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В Кремле никак не отреагировали. Мы еще раз повторяем, что (считаем) все обвинения в ее адрес абсолютно необоснованными и несостоятельными. Остальное — вопрос судебного разбирательства в США и вопрос защиты Марии Бутиной, который на данной стадии мы не готовы комментировать», — заявил Песков на брифинге.

Песков не стал строить предположений относительно показаний Бутиной на российских чиновников.

«Давайте дождемся решения. Вряд ли сейчас приемлемы какие-то гипотетические заявления», — сказал он.

Напомним, Бутина решила пойти на сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения, заявив, что вступала в сговор с лицами на территории США в нарушение закона об иноагентах. Вместо 15 ей грозит 5 лет заключения или штраф в размере 250 тысяч долларов.

Бутину обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы на иностранное правительство. В России неоднократно заявляли, что руководители спецслужб не знают обвиняемую, и все подозрения в отношении нее беспочвенны. В Госдуме считают, что процесс в отношении Бутиной явно политизирован, а обвинения сфабрикованы.

Автор: Кристина Волкова; Юрий Котенок
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