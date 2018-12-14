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Песков объяснил, почему Путин не проводил встреч с лидерами партий

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Песков объяснил, почему Путин не проводил встреч с лидерами партий

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин намерен возобновить практику встреч с лидерами партий. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Встречи не прекращали, просто график президента не позволял. Президент им ответил, что обязательно найдет в графике место, и встречи возобновятся. Когда это будет, мы вам обязательно сообщим», — отметил он.

Напомним, что ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие руководители крупнейших российских партий попросили возобновить встречи с президентом для обсуждения наиболее актуальных проблем.

 

 

Автор: Анастасия Стовба
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