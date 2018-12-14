Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты спросили Пескова о возможном выходе из судебной ситуации с задержанными украинскими военнослужащими после инцидента в Керченском проливе.

«Ведется следствие, по его результатам документы передают в суд, — констатировал представитель Кремля. — Так это происходит. Все в руках следствия. Есть факт нарушения государственной границы Российской Федерации, есть задержанные, и есть приобщенные к делу катера. Вот какая ситуация».

25 ноября корабли ВМСУ «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершили провокацию в Керченском проливе. Военные корабли Украины нарушили госграницу России. Российская сторона несколько раз призывала суда прекратить движение, однако они продолжали опасное маневрирование. В результате корабли-нарушители были задержаны, экипажи арестованы. Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения границы РФ.