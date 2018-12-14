«Нормальный процесс»: Песков отреагировал на заявление Кадырова о развитии Чечни

Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что, по его мнению, на развитие республики выделяется мало средств из федерального бюджета, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это касается деятельности правительства. Но, безусловно, главы регионов очень часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных проектов, то же самое происходит и в Чеченской Республике. Это нормальный процесс развития», — заявил представитель Кремля.