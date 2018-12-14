«Яндекс» объяснил появление «даты смерти» Порошенко

Москва, 14 декабря. Данные для карточки объектного ответа поисковик «Яндекс» берет из информации, опубликованной в открытых источниках. Об этом сообщили в «Яндекс.Поиске» Федеральному агентству новостей, комментируя появление «даты смерти» президента Украины Петра Порошенко. Ранее поисковик выдавал результат, согласно которому Порошенко «умер» 11 декабря.

Яна Имайкина, представляющая PR-отдел «Яндекс.Поиска» рассказала, что сейчас в карточке ответа по запросу «Порошенко» нет информации о дате смерти президента Украины.

«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников. И в данном случаем мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти», — сказала Имайкина в комментарии ФАН.

Ранее в пресс-службе президента Украины в комментарии ФАН сообщили, что Петр Порошенко жив и здоров.