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«Яндекс» объяснил появление «даты смерти» Порошенко

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«Яндекс» объяснил появление «даты смерти» Порошенко

Москва, 14 декабря. Данные для карточки объектного ответа поисковик «Яндекс» берет из информации, опубликованной в открытых источниках. Об этом сообщили в «Яндекс.Поиске» Федеральному агентству новостей, комментируя появление «даты смерти» президента Украины Петра Порошенко. Ранее поисковик выдавал результат, согласно которому Порошенко «умер» 11 декабря.

«Яндекс» объяснил появление «даты смерти» Порошенко

Яна Имайкина, представляющая PR-отдел «Яндекс.Поиска» рассказала, что сейчас в карточке ответа по запросу «Порошенко» нет информации о дате смерти президента Украины.

«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников. И в данном случаем мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти», — сказала Имайкина в комментарии ФАН.

Ранее в пресс-службе президента Украины в комментарии ФАН сообщили, что Петр Порошенко жив и здоров.

Автор: Регина Пак
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