Россия сделает все, чтобы Бутина вернулась домой — Лавров

Москва, 14 декабря. Обвиняемая в шпионаже россиянка Мария Бутина согласилась пойти на сделку со следствием, чтобы как можно скорее вернуться домой. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, российские власти сделают все, чтобы вернуть девушку на родину.

Напомним, что накануне Бутина признала свою вину по одному пункту обвинение (сговор с целью нарушить закон об иностранных агентах США) и согласилась пойти на сделку со следствием в обмен на смягчение наказания. В итоге девушка может получить до 5 лет тюрьмы вместо 15 и штраф в размере 250 тыс. долларов. При этом американские СМИ отмечают, что реальный срок наказания может составить 6 месяцев, после чего Бутину депортируют.

Напомним, что Бутину задержали в июле 2018 года. Ее обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США. В Штатах она находилась по студенческой визе. Российские власти неоднократно обращали внимание на нечеловеческие условия содержания Бутиной в американской тюрьме. По словам политолога Андрея Колядина, обвинения абсурдные и идеологизированные, сообщает «ФедералПресс»