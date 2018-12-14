Беда для автомобилистов: автоэксперт оценил идею о штрафах за превышение скорости на 10 км/ч

Российское правительство задумалось о возвращении штрафов за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Разработкой данного вопроса займутся в МВД и министерстве транспорта России, ведомства должны будут подготовить ряд предложений по усилению наказаний за нарушения ПДД.

Кроме того, в России могут ужесточить наказания за езду с нечитаемыми номерами и нарушение правил остановки, сообщает «Коммерсантъ».

В соответствии с поручениями главы правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьера Максима Акимова, предложения должны быть подготовлены до 1 марта 2019 года.

Превышение скоростного лимита является одним из самых распространенных нарушений ПДД: только за 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости на 20–40 километров в час.

Независимый автоэксперт Сергей Асланян в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что данная мера является довольно противоречивой, и большинство автомобилистов отнесутся к ней отрицательно.

«Как всегда, все началось в Москве, оттуда и поступило предложение. К сожалению, большинство предложений становятся настоящей бедой для жизни автомобилиста. В столице нецелесообразно штрафовать за превышение скорости, поскольку из-за постоянных пробок автовладельцы и так плетутся, медленно едут. Данная инициатива может открыть широкое поле для штрафов», — разъяснил он.

Собеседник ФАН отметил: несмотря на то, что «штрафы — это косвенные налоги, поэтому их можно рассматривать как возможность поддержки экономики, инициатива о скоростных лимитах — в известной степени резкая».

Он напомнил о том, что с 2013 года в России действует норма, согласно которой превышение скоростного лимита менее чем на 20 км/ч не наказуемо.

«Когда в МВД вводили безлимитный интервал превышения на 20 км/ч, то в министерстве подчеркнули, что нет прямой взаимосвязи между скоростью и аварийностью, поэтому превышение скорости автомобиля в пределах 20 км допустимо. Автомобилистов явно не порадуют новые штрафы», — заключил автоэксперт.

В 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене данного правила, однако предложение не было рассмотрено в Госдуме.