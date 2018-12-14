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Лавров: Список конституционной комиссии Сирии могут представить Де Мистуре в ближайшее время

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Лавров: Список конституционной комиссии Сирии могут представить Де Мистуре в ближайшее время

Баку, 14 декабря. Список конституционной комиссии Сирии почти готов, его готовы предоставить спецпосланнику генсека ООН по САР Стаффану де Мистуре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Есть понимание, что этот список готов в общих чертах, и будет представлен Россией, Ираном и Турцией спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре в начале следующей недели», — заявил российский министр.

Напомним, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что работа по формированию конституционного комитета Сирии ведется активно.

«Я думаю, что в ближайшее время будет такое развитие событий, о котором мы сможем вас дополнительно проинформировать», — уточнила дипломат

 

Автор: Игорь Федоров
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