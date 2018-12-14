Памятник архитектуры загорелся в Тюмени: опубликовано видео
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Тюмень, 14 декабря. В здании, признанном памятником архитектуры, на улице Володарского в Тюмени произошел пожар, видео с места инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.
Инцидент произошел 14 декабря. На опубликованных кадрах видно, как здание заволокло плотной стеной дыма. На месте ЧП находятся оперативные службы. Пожарные борются с огнем, рядом дежурят машины скорой помощи.
Правоохранительные органы выясняют причины возгорания.