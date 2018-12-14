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Путин посетит Петербург 15 декабря — Песков

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Путин посетит Петербург 15 декабря — Песков

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин посетит Петербург 15 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал о рабочем плане президента на ближайшие два дня. 14 декабря российский лидер проведет в Москве.

«Вчера [Путин] вернулся из Ярославля, сегодня в Ново-Огарево, — констатировал представитель Кремля. — Внутренние встречи и совещания, из публичного —  встреча с [Ильей] Шестаковым, это Росрыболовство. Будут обсуждаться нынешнее положение и показатели в рыбной отрасли. Завтра Путин поедет в Санкт-Петербург».

Путин посетит Петербург 15 декабря — Песков

Песков добавил, что детали визита Путина в Северную столицу будут озвучены позже.

Автор: Кристина Волкова
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