Донецк, 14 декабря. Бывшего исполняющего обязанности замминистра доходов и сборов Донецкой народной республики Михаила Халина арестовали в Донецке, передает в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры ДНР.

Халин обвиняется в превышении должностных полномочий по делу о захвате собственности в агропромышленном комплексе ДНР на сумму в 850 миллионов рублей. Как уточнили в ведомстве, речь идет о процедуре признания бесхозяйным имущества ООО «Колос Д» и передачи его в собственность ГП «Заря Агро».

По версии следствия, должностные лица Миндоходов республики, пользуясь служебным положением, незаконно лишили «Колос Д» имущества на 500 миллионов рублей.

«За совершение указанного выше преступления к уголовной ответственности привлекается и.о. первого заместителя министра доходов и сборов ДНР Михаил Халин», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что Халин был заключен под стражу.