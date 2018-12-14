Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Бывшего и.о. замминистра доходов и сборов ДНР арестовали в Донецке

189
0 Оставить комментарий

Бывшего и.о. замминистра доходов и сборов ДНР арестовали в Донецке

Донецк, 14 декабря. Бывшего исполняющего обязанности замминистра доходов и сборов Донецкой народной республики Михаила Халина арестовали в Донецке, передает в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры ДНР.

Халин обвиняется в превышении должностных полномочий по делу о захвате собственности в агропромышленном комплексе ДНР на сумму в 850 миллионов рублей. Как уточнили в ведомстве, речь идет о процедуре признания бесхозяйным имущества ООО «Колос Д» и передачи его в собственность ГП «Заря Агро».

По версии следствия, должностные лица Миндоходов республики, пользуясь служебным положением, незаконно лишили «Колос Д» имущества на 500 миллионов рублей.

«За совершение указанного выше преступления к уголовной ответственности привлекается и.о. первого заместителя министра доходов и сборов ДНР Михаил Халин», — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что Халин был заключен под стражу.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.