Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

В пресс-службе президента Украины отреагировали на «смерть» Порошенко в «Яндексе»

1 708
1 Оставить комментарий

В пресс-службе президента Украины отреагировали на «смерть» Порошенко в «Яндексе»

Киев, 14 декабря. Поисковая система «Яндекс» по запросу о Петре Порошенко в блоке «Дополнительная информация по запросу» выдала результат, согласно которому действующий президент Украины «умер» 11 декабря. В комментарии Федеральному агентству новостей пресс-служба президента Украины отреагировала на появившуюся ошибку.

В пресс-службе президента Украины ФАН сообщили, что Порошенко жив и здоров.

«Насчет «Яндекса» я не могу ничего прокомментировать, а насчет здоровья президента, надеюсь, вы видели в новостях: вчера Петр Алексеевич был с официальным визитом в Брюсселе», — ответили в пресс-службе Порошенко на вопрос о том, в связи с чем в «Яндексе» появилась информация о смерти президента Украины.

В пресс-службе президента Украины отреагировали на «смерть» Порошенко в «Яндексе»

Собеседник ФАН также призвал следить за новостями о Порошенко на официальном сайте президента Украины.

Отметим, что сейчас ошибка в поисковой системе уже исправлена, и «дата смерти» Порошенко не появляется в результатах поисковика по запросу о персоне действующего президента Украины.

Автор: Даниил Куперницкий
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.