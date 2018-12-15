Сирия: корреспондент ФАН побывал на рождественском празднике в Хомсе

Дамаск, 15 декабря. Жители сирийского города Рабра, расположенного на сирийско-ливанской границе в районе провинции Хомс, зажгли рождественскую елку на главной площади. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Люди выразили удовлетворение обстановкой безопасности и благополучия, которая воцарилась в регионе после ухода террористических группировок.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев на освобожденной от незаконных вооруженных группировок территории Сирийской Арабской Республики проходит все больше культурных мероприятий. Это в первую очередь говорит о том, что люди постепенно возвращаются к обычной жизни, от которой успели отвыкнуть за долгие годы террористической оккупации. Возвращение к нормальному укладу жизни очень важно и для подрастающего поколения, которое будет строить Сирию будущего. Для многих возвращение сирийской правительственной армии стало символом безопасности и надежности, многочисленные победы САА во многих вселили надежду на то, что в скором времени Сирия будет полностью освобождена от международного терроризма.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что жители сирийской провинции Хомс установили праздничную ель по случаю наступления Дня святой Варвары. На мероприятии также присутствовали жители близлежащих городов и населенных пунктов, которые решили разделить с соседями радость от предстоящего праздника.

По традиции, День святой Варвары начинает череду веселых зимних праздников, ведущих к Рождеству. Это день отмечается католиками 4 декабря, а православными — 17 декабря.

Напомним, что север провинции Хомс и юг провинции Хама были освобождены в результате успешных переговоров сирийских властей с главарями незаконных вооруженных формирований при непосредственном участии представителей российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.