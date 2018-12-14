Взрыв произошел в жилом доме под Киевом, есть пострадавшие

Фастов, 14 декабря. Мощный взрыв прогремел в пятницу в многоквартирном доме в украинском городе Фастов (Киевская область).

По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа. Есть сведения о пострадавших, однако точное их число неизвестно. Как передают украинские СМИ, взрыв был настолько мощным, что несколько этажей здания обрушились. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

«На Киевщине в жилом доме произошел взрыв газа. Количество пострадавших выясняется. Сообщение о взрыве на спецлинию полиции Киевщины поступило в 09.15», — сообщает полиция Киевской области.

Ранее сообщалось о взрыве снаряда в Херсонской области. Житель Олешковского района нашел боеприпас калибра 152 мм и решил разобрать его на металлолом. В результате неаккуратного обращения снаряд разорвался и убил мужчину на месте.