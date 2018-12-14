Сирия: Эрдоган пообещал ввести военных в Манбидж, если США не выведут курдов

Анкара, 14 декабря. Турецкие власти полны решимости принести мир в сирийский регион, расположенный к востоку от Евфрата. Об этом в пятницу заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также предупредил, что турецкие войска вторгнутся в Манбидж (город на севере Сирии, провинция Халеб), если США не выведут оттуда курдские формирования.

Напомним, что накануне Эрдоган объявил о скором начале новой военной операции в Сирии. По его словам, речь идет о районе, расположенном к востоку от реки Евфрат.

Это будет уже третья операция Турции в Сирии после «Щита Евфрата» и «Оливковой ветви». По словам Эрдогана, вмешательство Анкары позволяет защитить пограничные территории Турции, которые подвергались обстрелам со стороны сирийских курдов. Власти Турции относят поддерживаемые Соединенными Штатами курдские формирования к террористическим группировкам.

Примечательно, что Турция, США и страны, входящие в коалицию, которые осуществляют военные действия в Сирии, не получали на это ни разрешения от официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН. Единственные страны, чье военное присутствие одобрило сирийское правительство, — это Россия и Иран.