Эксперт подсчитал, сколько самолетов РФ должна направить в Венесуэлу, чтобы впечатлить США

Москва, 14 декабря. Чтобы «впечатлить» США России следует направить в Венесуэлу 40 бомбардировщиков Ту-160, заявил в эфире радиостанции «Вести» военный эксперт Михаил Ходаренок.

Об этом он сообщил, комментируя перелет в Каракас самолетов ВКС РФ - двух стратегических ракетоносцев Ту-160, тяжелого военно-транспортного самолета Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62.

Прибытие самолетов ВКС РФ в Венесуэлу эксперт назвал положительным для Москвы событием. Как объяснил Ходаренок, это демонстрирует способность российской авиации преодолевать значительные расстояния и осваивать новые аэродромы.

Однако, по мнению эксперта, российская сторона могла бы отправить за океан еще больше бомбардировщиков. Как он подсчитал, чтобы произвести сильное впечатление на Запад, необходима бомбардировочная дивизия.

«Два полка по 20 бомбардировщиков. Я не агрессор – у наших «партнеров» в непосредственной близости от наших границ проводятся и более масштабные мероприятия военной подготовки», — подчеркнул Ходаренок.

Он отметил, что перелет 40 самолетов масштаба Ту-160 на 10-15 тысяч километров является сложной задачей. Для этого необходимо, чтобы принимающий аэродром по размеру был сопоставим с московским аэропортом «Шереметьево». При этом аналитик выразил уверенность, что средств на такое мероприятие у России бы хватило.

Самолеты ВКС РФ на этой неделе прибыли в Каракас в рамках плана сотрудничества России и Венесуэлы. Об этом ранее сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро. В командовании российской авиации подтвердили, что самолеты были направлены в Каракас по приглашению Венесуэлы, а полеты над Карибским морем прошли в соответствии с международными правилами.

Ряд западных государств, входящих в НАТО, регулярно выдвигает голословные обвинения в адрес Москвы, заявляя о некой якобы существующей «российской агрессии». Как неоднократно подчеркивал МИД РФ, такие заявления служат оправданием для размещения военной техники альянса у российских границ. В октябре в очередной раз с такими утверждениями выступила Польша. Варшава заявила, что хочет увеличить присутствие сил НАТО на своей территории.