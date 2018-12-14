«Венесуэла на грани проамериканского переворота»: эксперт объяснил нападки США на российскую авиацию

Москва, 14 декабря. Российская армия остается единственной надеждой Венесуэлы в попытке предотвратить проамериканский переворот в стране, заявил директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Коровин прокомментировал заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который, комментируя участие военных РФ в совместных учения в Венесуэле, назвал сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 так называемыми «музейными экспонатами из 80-х».

«США отмечают присутствие в Венесуэле российских бомбардировщиков 80-х годов, — объявил Уитакер. — Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они реально из музея».

Эксперт объяснил эти нападки США на российскую авиацию.

«В духе сложившейся в американских элитах тенденции на общую деградацию американский посол сначала сделал заявление, а уж потом обратил внимание на то, что и в американских вооруженных силах хватает музейных экспонатов. Самые ходовые американские самолеты F-16, YF-17 Cobra — это 1974 год, используемый по сей день США и НАТО бомбардировщик B-52 на вооружении с 1955 года, не говоря уже о ядерном потенциале, уходящим корнями в конец 1940-х» — обратил внимание Коровин.

По мнению политолога, если же говорить серьезно, то совместные учения с участием российских — довольно новых в сравнении с американскими — бомбардировщиков Ту-160 ВКС России — это реально приводящий в чувство холодный душ для американских партнеров. Он отметил, что «Венесуэла находится на грани проамериканского переворота», а появление российской армии срывает планы Вашингтона.

«Ведь они привыкли безраздельно хозяйничать в Латинской Америке, высокомерно называя ее своим «задним двором», и не считаясь ни с суверенитетом государств региона, ни, тем более, с интересами местных «дикарей» и «варваров», как надменно характеризует народы Ибероамерики (самоназвание стран региона. — Прим. ФАН) представители исключительной западной «цивилизации», — объяснил собеседник ФАН.