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Яндекс «похоронил» Порошенко

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Яндекс «похоронил» Порошенко

Москва, 14 декабря. Поисковая система «Яндекс» по запросу о президенте Украины выдает результат в блоке «персона», согласно которому Петр Порошенко умер 11 декабря 2018 года. На странице браузера появляется окно с датой смерти.

Яндекс «похоронил» Порошенко

Сообщается, что Порошенко «скончался» в возрасте 53 лет. Действующий президент Украины родился 26 сентября 1965 года.

Примечательно, что на странице в Википедии с биографической справкой Порошенко данных о его смерти нет.

Автор: Регина Пак
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