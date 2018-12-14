Яндекс «похоронил» Порошенко

Москва, 14 декабря. Поисковая система «Яндекс» по запросу о президенте Украины выдает результат в блоке «персона», согласно которому Петр Порошенко умер 11 декабря 2018 года. На странице браузера появляется окно с датой смерти.

Сообщается, что Порошенко «скончался» в возрасте 53 лет. Действующий президент Украины родился 26 сентября 1965 года.

Примечательно, что на странице в Википедии с биографической справкой Порошенко данных о его смерти нет.