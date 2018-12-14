«У меня нет права на ошибку»: Оксана Пушкина предложила наказывать за фривольность на работе

Почему в России «женская» зарплата ниже «мужской»? Как защитить женщин от сексуальных домогательств на работе и побоев дома? Эти вопросы в Государственной думе на прошлой неделе обсудили женщины со всех регионов России. Итогом «круглого стола», как заявила первый заместитель председателя комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, должен стать ряд законодательных инициатив.

О «неудобных законах» против харассмента и домашнего насилия депутат рассказала в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Гендерный перекос

— Оксана Викторовна, проект закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской Федерации» был внесен в Госдуму еще в 2003 году, одним из его авторов был нынешний спикер Вячеслав Володин. Почему у этой инициативы такая сложная судьба? И есть ли шансы, что подобный закон будет принят?

— К принятию новых законов, особенно таких «неудобных», путь всегда тернист. Дискриминация женщин в России есть, и продолжать это отрицать — глупо и очень близоруко. Неважно, сколько тебе лет и насколько ты привлекательна, ты либо слишком молода и находишься в детородном возрасте для трудоустройства, либо слишком стара, чтобы занимать высокую должность.

Гендерный перекос в нашей стране свидетельствует о необходимости создания отдельного нормативно-правового акта, который уравновешивал бы права мужчин и женщин в трудовой сфере. А пенсионная реформа стала очередным толчком для принятия закона.

— Как можно законодательно защитить женщин от неравенства на работе? Вы будете инициировать внесение изменений в Трудовой кодекс, или будет разработан отдельный закон?

— При создании нового гендерного закона нами будут учтены мнения участников круглого стола «О равных правах, возможностях и равных результатах женщин в сфере трудовых отношений», который состоялся 5 декабря 2018 года.

Принятие отдельного закона было бы более действенным способом воздействия на работодателя, что повлекло бы за собой внесение изменений и в ТК РФ. Для защиты прав женщины необходимо, во-первых, перестать закрывать глаза на проблему, оправдываясь равенством прав граждан по Конституции или опросами в стиле «женщины сами не хотят» (это, кстати, виктимизация). Или, тем более, квазинаучными теориями в духе евгеники о том, что «половые признаки оправдывают неравенство в обществе».

Во-вторых, нужен комплекс мер по решению проблемы. Предложения мы как раз собираем. Это и краткосрочные меры — как, скажем, удовлетворение потребности в гендерно-дифференцированной статистике для поддержания эффективной системы мониторинга решения проблемы. И среднесрочные — например, способы поощрения работодателей, принимающих меры по устранению гендерного неравенства. Это и долгосрочные меры, направленные на изменение структуры занятости, в том числе за счет поощрения образовательных инициатив для женщин и девочек в традиционно мужских областях занятости (так называемой STEM — наука, технологии, инженерия, математика).

Защита от харассмента

— Одна из ваших законодательных идей, которой вы делились со СМИ, касается защиты женщин от сексуальных домогательств на работе. Это отдельный законопроект? Или это можно прописать в одном из действующих законов?

— Закон «О домогательствах» (харассменте) пока находится в стадии разработки. Для нашей страны это слово новое и малопонятное, зато само явление давно проросло в сеть трудовых отношений и стало, зачастую, обыденностью и нормой.

Человек, который боится потерять свое рабочее место, становится заложником неформатных рабочих отношений, он вынужден терпеть, лишь бы не оказаться на улице и не получить осуждения со стороны коллег, родственников и друзей. Сегодня стало мало заявить о домогательстве, теперь просто необходимо ввести это понятие в российский закон, установив наказание за фривольность работодателя.

— Есть еще одно направление в этой сфере — борьба с так называемым хейтспичем, вербальным проявлением ненависти из-за национальности, пола или религии. Некоторые социальные сети сами ввели подобную цензуру и удаляют посты с хейтспичем. Как вы считаете, нужно ли законодательно защищать женщин от оскорбительных высказываний?

— Пока разработка такого закона не планируется. На сегодняшний день уже существует норма Гражданского кодекса РФ, которая защищает честь, достоинство и деловую репутацию. Статья 152 ГК РФ является действующей, «рабочей» нормой, на основании которой у человека, чье право нарушено, есть возможность защитить себя.

Закон против домашнего насилия

— При комитете создана рабочая группа, которая трудится над законом против домашнего насилия. Когда этот законопроект может быть внесен в Госдуму?

— 2019 год должен стать поворотным в сфере защиты прав потерпевших от домашнего насилия. Декриминализация побоев показала необходимость создания и принятия закона, который позволил бы оградить жертву от агрессора и тем самым спасти и ее жизнь, и жизнь других членов семьи.

Рабочая группа, состоящая из представителей разных ведомств, теоретиков, общественных деятелей и профессиональных юристов, на протяжении долгого времени трудятся над созданием такого закона. Наша цель — не рамочный закон, формально существующий и лишь только декларирующий защиту прав жертвы, а реально действующие нормы.

У меня, как у лица, обладающего правом законодательной инициативы, нет права на ошибку. Она может обойтись слишком дорого для членов семей, каждый день живущих в страхе и надеющихся на помощь правоохранительных органов.

Предлагаемые нормы обяжут правоприменителя немедленно реагировать на поступившее заявление от жертвы, вынося защитные предписания, запрещающие приближаться к потерпевшему на определенное расстояние. Постановка на учет в правоохранительные органы и проведение профилактических бесед позволят контролировать действия обвиняемого в домашнем насилии.