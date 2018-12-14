Джигурда подаст в суд на сестру Браташ, обвинявшую его в изнасиловании

Москва, 14 декабря. Известный артист Никита Джигурда заявил, что подает в суд на Светлану Романову — сестру погибшей бизнесвумен Людмилы Браташ. По его словам, поводом для иска послужила клевета, распространяемая этой женщиной в СМИ. В частности, Романова заявляла, что Джигурда якобы опоил и изнасиловал Людмилу Браташ.

«Мы с Мариной Анисиной (супруга Джигурды — Прим. ФАН) подали иск о защите чести и достоинства против Светланы Романовой. Она обвиняла нас во всех грехах: меня в воровстве, изнасиловании, спаивании Людмилы Браташ», — пояснил артист в Пятому каналу.

Напомним, что Романова обвинила Джигурду в изнасиловании своей сестры еще в декабре 2016 года. Она заявила, что актер вступал в половую связь с находившейся в бессознательном состоянии предпринимательницей. Необходимо также отметить и тот факт, что Романова и Джигурда в то время вели судебную тяжбу, посвященную оспариванию завещания Людмилы Браташ.