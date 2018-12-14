США испугались российского оружия на основе искусственного интеллекта

Вашингтон, 14 декабря. В исследовательской службе Конгресса США заявили о необходимости поиска способов противостоять России, якобы использующей оружие на основе искусственного интеллекта.

В Конгрессе США обратили внимание на успехи России в разработке оружия на основе искусственного интеллекта и призвали к ответным мерам. По мнению американских специалистов, Москва и Пекин в сфере разработки робототехники являются достойными соперниками Вашингтона. Эти выводы службы вселили страх в конгрессменов.

По их мнению, российские разработки, «в том числе автономные системы летального оружия, могут быть использованы против американских войск». Кроме того, в США убеждены, что ни российские, ни китайские военные якобы не будут учитывать этический аспект применения искусственного интеллекта при проведении боевых операций.

Однако военный эксперт Виктор Мураховский обратил внимание, что в Конгрессе в очередной раз голословно запугивают американцев — Россия не намерена использовать свои разработки в агрессивных целях. Кроме того, Москва неоднократно предлагала Вашингтону обсудить вопрос использования смертоносного оружия на основе искусственного интеллекта на международном уровне. Однако США проигнорировали все инициативы России.