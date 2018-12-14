США испугались российского оружия на основе искусственного интеллекта
Вашингтон, 14 декабря. В исследовательской службе Конгресса США заявили о необходимости поиска способов противостоять России, якобы использующей оружие на основе искусственного интеллекта.
В Конгрессе США обратили внимание на успехи России в разработке оружия на основе искусственного интеллекта и призвали к ответным мерам. По мнению американских специалистов, Москва и Пекин в сфере разработки робототехники являются достойными соперниками Вашингтона. Эти выводы службы вселили страх в конгрессменов.
По их мнению, российские разработки, «в том числе автономные системы летального оружия, могут быть использованы против американских войск». Кроме того, в США убеждены, что ни российские, ни китайские военные якобы не будут учитывать этический аспект применения искусственного интеллекта при проведении боевых операций.
Однако военный эксперт Виктор Мураховский обратил внимание, что в Конгрессе в очередной раз голословно запугивают американцев — Россия не намерена использовать свои разработки в агрессивных целях. Кроме того, Москва неоднократно предлагала Вашингтону обсудить вопрос использования смертоносного оружия на основе искусственного интеллекта на международном уровне. Однако США проигнорировали все инициативы России.
«Мы никогда не называли США своим врагом, — приводит его слова RT. — Эту идею придумали в Штатах, там поставили Россию и Китай в один ряд с международным терроризмом».