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Пассажиры ударившегося хвостом в Уфе лайнера застряли в аэропорту из-за плохой погоды

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Пассажиры ударившегося хвостом в Уфе лайнера застряли в аэропорту из-за плохой погоды

Екатеринбург, 14 декабря. Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Уфы в Нижневартовск, задел хвостом взлетно-посадочную полосу при взлете, после чего экстренно запросил посадку в Екатеринбурге.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, приземление в аэропорту «Кольцово» прошло успешно, при осмотре Airbus A321 были выявлены незначительные повреждения.

«Но все равно был вызван резервный борт, чтобы доставить пассажиров в Нижневартовск, куда они изначально летели», — уточнил источник ФАН.

По его словам, резервный борт должен был вылететь в 11.00 по Москве, но теперь его отложили уже по погодным условиям.

«Сейчас все пассажиры сидят в аэропорту, накормлены, плохо никому не стало», — добавил он.

По словам представителей авиаперевозчика, на борту ударившегося хвостом самолета находилось 165 пассажиров.

Автор: Игорь Федоров
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