Пассажиры ударившегося хвостом в Уфе лайнера застряли в аэропорту из-за плохой погоды
Екатеринбург, 14 декабря. Самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Уфы в Нижневартовск, задел хвостом взлетно-посадочную полосу при взлете, после чего экстренно запросил посадку в Екатеринбурге.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, приземление в аэропорту «Кольцово» прошло успешно, при осмотре Airbus A321 были выявлены незначительные повреждения.
«Но все равно был вызван резервный борт, чтобы доставить пассажиров в Нижневартовск, куда они изначально летели», — уточнил источник ФАН.
По его словам, резервный борт должен был вылететь в 11.00 по Москве, но теперь его отложили уже по погодным условиям.
«Сейчас все пассажиры сидят в аэропорту, накормлены, плохо никому не стало», — добавил он.
По словам представителей авиаперевозчика, на борту ударившегося хвостом самолета находилось 165 пассажиров.