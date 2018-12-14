Над Порошенко подвешен меч: в России спрогнозировали последствия атаки Киева на Донбасс

Представители ДНР и ЛНР передали письмо главе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрулу Апакану с информацией о возможных провокациях ВСУ с применением химического оружия в Донбассе.

«Мы просим представителей ОБСЕ, ООН, Красного Креста не допустить этой чудовищной провокации против ни в чем не повинных людей», — говорится в сообщении начальника пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей высказал мнение, что в подобного рода заявлениях есть смысл. Во-первых, мировое сообщество так или иначе будет вынуждено отреагировать на эти призывы. Во-вторых, эти слова спутают карты Киеву.

«С одной стороны, факт публичного обращения проигнорировать нельзя. С другой стороны, это затруднит Украине реализацию варварского сценария. Тем не менее риски совершения этой провокации остаются. На примере Сирии напомню: «Белые каски» использовались для провокации с химическим оружием, после которой в ней обвинили Дамаск. По такому же сценарию [президент Украины Петр] Порошенко намеревается дать поручение Службе безопасности Украины реализовать аналогичный план в Донбассе. Риск остается, но будем надеяться, что обнародование планов Киева в значительной мере затруднит провокацию и не даст реализовать в полном объеме те мероприятия, которые Порошенко задумал с целью найти повод для масштабной атаки на Донбасс», — говорит военный аналитик.

Он напомнил: отечественная сторона неоднократно заявляла о том, что силовые действия против республик Донбасса неприемлемы.

«Россия все уже сказала. Достаточно посмотреть заявление официального представителя МИД, в котором был обозначен факт готовящегося наступления Украины на Донбасс. Он был открыто осужден, прозвучали призывы не допустить подобного рода сценариев. Мы уже все сделали. Вопрос в том, будет ли этого достаточно для того, чтобы удержать Порошенко от этой авантюры», — указывает собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин предостерег Киев от атаки на Донбасс. Глава государства предупредил, что Украина может утратить свою государственность в случае вооруженного наступления на ДНР и ЛНР. Игорь Коротченко уверен, что очередные предупреждения попросту не нужны. Кроме того, он спрогнозировал последствия атаки Киева на Донбасс.