Минздрав РФ готовит законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года

Москва, 14 декабря. Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя в России до 21 года. Запрет может вступить в силу с января 2020 года.

Согласно законопроекту, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, россияне, не достигшие возраста 21 года, не смогут покупать алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта более 16,5%.

Предполагается, что этот запрет избавит юных граждан РФ от негативного влияния употребления алкогольной продукции.