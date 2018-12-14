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Минздрав предложил запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года

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Минздрав РФ готовит законопроект о запрете продажи алкоголя до 21 года

Москва, 14 декабря. Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя в России до 21 года. Запрет может вступить в силу с января 2020 года.

Согласно законопроекту, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, россияне, не достигшие возраста 21 года, не смогут покупать алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта более 16,5%.

Предполагается, что этот запрет избавит юных граждан РФ от негативного влияния употребления алкогольной продукции.

Автор: Игорь Федоров
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